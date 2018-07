La 13enne Sara Francesca morta in piscina : Ho provato a tirarla, ma il risucchio...

Erano le 17 circa di mercoledì quando Sara è entrata in piscina per farsi un bagno e poco dopo ha iniziato a bere acqua e ad essere risucchiata dal bocchettone che ne avrebbe causato l'annegamento. Quando è stata soccorsa e portata a bordo piscina le condizioni erano disperate, ma nella notte le sue condizioni sono precipitate e per lei non c'è stato nulla da fare. Adesso si attendono gli esiti dell'autopsia, che potrebbe essere effettuata nelle prossime ore al policlinico Tor Vergata di Roma, per stabilire le cause della morte della ragazzina e in particolare capire se la ragazzina sia sta colta da malore prima di annegare.

L'assurda tragedia della ragazzina di 13 annimorta nelladi un hotel a 4 stelle diha sconvolto l'Italia intera. Il turista americano che ha tentato invano di salvarla, cercando di tirarla via dal fondo della piscina è afflitto dal senso di colpa : «».