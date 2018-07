Mondiali 2018 : finale terzo posto Belgio e Inghilterra in TV e in streaming , probabili formazioni

Probabili formazioni:

Belgio (3-5-2): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; De Bruyne, Fellaini, Witsel, Dembele, Chadli; R. Lukaku, E. Hazard. CT: Roberto Martínez





Inghilterra (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Lingard, Henderson, Alli, Young; Sterling, Kane. CT: Gareth Southgate

.

Belgio-Inghilterra sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Canale 5 e Canale 5 HD. Si potrà vedere anche sul canale Mediaset Extra FIFA World Cup con il commento speciale della Gialappa’s Band. Trasmessa in streaming dal sito di Canale 5 e dal sito di Sport Mediaset.