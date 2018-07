Migranti, svuotato barcone con 450 persone : a bordo di navi Gdf e Frontex

L'imbarcazione dopo aver superato Lampedusa, sembrava puntare verso la Sicilia, ma ha dovuto sbarcare minori con necessità di assistenza urgente e anche una donna in attesa di partorire, aveva scritto venerdì il ministro dell'Interno Matteo Salvini sui social : "Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare".





Matteo Salvini ha dichiarato oggi : "Occorre un atto di giustizia, rispetto e coraggio per contrastare i trafficanti e stimolare un intervento europeo", insistendo sull'opportunità che alle due navi venga data indicazione di fare rotta verso Malta o la Libia.