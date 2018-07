Lampedusa, il barcone con 450 migranti si sta allontanando: Salvini impedisce l'ingresso in Italia

Il vicepremier ha dichiarato che si tratta di clandestini, il barcone, infatti che è di legno ha fatto subito pensare ad una nuova strategia dei trafficanti di persone in Libia, luogo da cui sarebbe partita la barca. Il vicepremier si scaglia anche contro Malta che non è intervenuta nonostante l'Sos: «Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare». Intanto Malta si difende sostenendo di aver ricevuto la richiesta quando il barcone era già a 53 miglia da Lampedusa e 110 da Malta.

I pescatori delle Pelagie hanno riferito che ilsi sta allontanando daseguendo una rotta non precisa. Infatti come riferito dagli stessi pescatori che seguono con attenzione l'evolversi della situazione, pare che il barcone sia diretto verso la costa Sud della Sicilia. Anche questa volta, ministro dell'Interno ha impedito l'ingresso in territorio italiano del barcone appena ricevuto la segnalazione.