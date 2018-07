Diretta Wimbledon 2018 Anderson-Isner streaming video e tv : in Finale Kevin Anderson

Decisivo il break al 49° gioco del quinto set, che ha messo fine a una partita incredibile con i due giocatori arrivati sfiniti, è stata la più lunga semifinale di sempre a Wimbledon; via il vecchio record di Djokovic-Del Potro che nel 2013 rimasero in campo per 4 ore e 44 minuti

vola in finale, quella contropuo considerarsi la vittoria più importante della sua carriera.è trasmesso in diretta tv sul satellite: il canale di riferimento è Sky Sport 1, che è disponibile al numero 201 della piattaforma satellitare. Attivo il servizio di, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.