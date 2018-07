Mondiali, Belgio : Non ci sono più segreti tra noi e gli inglesi

Il ct del Belgio Roberto Martinez alla vigilia della partita per il terzo posto contro l’Inghilterra, in programma a San Pietroburgo : “Vogliamo concludere il Mondiale con un’emozione positiva. Ogni tifoso belga merita quella sensazione vincente alla fine del torneo”. Il ct non si aspetta sorprese a livello tattico nel match di domani. “Non ci sono più segreti tra noi e gli inglesi, che saranno veloci e dinamici come sempre. A parte qualche faccia nuova, non mi aspetto sorprese”.