L'ultima proposta di Beppe Grillo : Un mondo senza carceri

Nell'ultimo post pubblicato sul blog sottolinea i numeri dell'ultimo rapporto dell'Associazione Antigone secondo cui, dalla fine del 2015 a oggi, il numero dei detenuti in Italia è continuato a crescere : "Il sovraffollamento è pari al 115,2%. Inoltre molte sezioni di molti carceri non vengono utilizzate... Ad oggi sono un numero incredibile su circa 58.000 detenuti, solo il 37% non avevano mai commesso altri crimini, per il restante 63% le mura dello Stato erano già note, addirittura il 13% di loro (più di 7.000 persone) avevano dalle 5 alle 9 precedenti carcerazioni. Di tutti i detenuticirca il 35% sono in custodia cautelare. Cioè quasi 20.000 persone. Aumentano anche chi viene arrestato preventivamente ed è ancora in attesa di una sentenza di primo grado. Oggi sono più di 10.000 persone. Sono numeri incredibili, allarmanti".





Per Grillo la prigione è "dannosa per gli individui. La cosa importante nella politica carceraria di un qualsiasi paese civile sarebbe cercare misure alternative al carcere e molto spesso questo significa accompagnarli verso uno standard di vita accettabile - conclude - provare a cercare un'abitazione, cercare alternative nei periodi di disoccupazione, rieducare, reintegrare, far si che si possa ricreare una vita".