Marco Fantini, video hot nudo su Instagram : fate le persone intelligenti ed eliminate tutto

L’ex tronista è scoppiato a piangere quando ha scoperto che era finito online un video che lo ritraeva completamente nudo. “Ragazzi scusate, ma vi giuro. I nostri amici ci hanno preso il cellulare, in questo momento siamo al mare con degli amici. Per scherzare loro hanno pubblicato questo video, sono incavolata nera, Marco sta davvero male”, le parole di Beatrice Valli .





Marco Fantini è molto chiaro : “Chiunque abbia fatto screen o salvato il video abbiate la decenza e il rispetto di cancellarlo. Il video è stato messo involontariamente, quindi fate le persone intelligenti ed eliminate tutto, grazie! Non era assolutamente mia intenzione che quel video venisse pubblicato. Chiedo gentilmente a chiunque abbia il video o abbia fatto degli screen di eliminarli. Sto veramente male e mi scuso veramente ancora una volta per questo video. Grazie a tutti, spero che chi abbia un minimo di buon senso elimini il tutto”.

La giornata sulla spiaggia di Forte dei Marmi della coppia di Uomini e Donneè stata rovinata ... i due fidanzatini hanno dovuto fare i conti con un video imbarazzante pubblicato a loro insaputa da una coppia di loro amici. Marco Fantini ha deciso di non proferire più parola sulche lo riguarda finito in rete. "" ha scritto un fan su, immedesimandosi nella sua situazione.