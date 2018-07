Michelle Hunziker all'Aquafan con Tomaso Trussardi

Durante il soggiorno in riviera ne ha approfittato anche per qualche ora di divertimento nel parco giochi Aquafan di Riccione dove lei e il marito Tomaso Trussardi si sono divertiti insieme ad Aurora con il fidanzato Goffredo Cerza... qualche giorno fa in risposta a chi le domandava se era incinta in una storia instagram aveva detto : “Può capitare di avere la pancia non completamente piatta magari perché uno la sera prima ha mangiato un po' pesante o per altri motivi, ma di sicuro non sono incinta!".

Finite le vacanze in Emilia Romagna perche sui social ha postato foto e video delle giornate spensierate in riva al mare tra gare di sci nautico con la figlia Aurora, cene sulla sabbia e momenti di tenerezza in famiglia.