Torino/ Centro sociale Askatasuna : 19 misure cautelari

Gli incidenti al corteo si verificarono quando lo spezzone antagonista, composto da circa 200 persone, cercò di raggiungere piazza San Carlo, dove erano in corso i comizi dei sindacati. Gli attivisti incontrarono uno sbarramento delle forze dell'ordine e dal loro gruppo partì un fitto lancio di uova, pietre e bastoni.Sui social network Askatasuna dichiara che l'iniziativa della polizia è una "grossa operazione repressiva".

Blitz della polizia a Torino aldove gli agenti hanno fatto irruzione nello stabile di corso Regina Margherita per notificare. I provvedimenti dopo in un'indagine sui tafferugli scoppiati in via Roma al corteo del Primo Maggio del 2017.