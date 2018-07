Spagna : 30enne morta dopo aver pulito casa, intossicata da ammoniaca e candeggina

Come riporta anche il Daily Mail, la donna ha chiamato i soccorsi ma quando l'ambulanza è arrivata in casa non è riuscita ad aprire la porta ed è stato necessario l'intervento dei pompieri. La 30enne sarebbe morta a causa di un arresto cardiaco. Per pulire a fondo la donna avrebbe usato ammoniaca e candeggina, due soluzioni che quando vengono a contatto esalano sostanze tossiche che possono diventare molto pericolose. Non fatelo!