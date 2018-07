Treviso, i ragazzini picchiati al campo estivo dall'animatore. Il parroco: Lo avevano esasperato

Mentre i genitori dei ragazzi coinvolti hanno riferito che non sporgeranno denuncia in quanto la vendetta non serve, ma confermano che prima di punirli dovevano essere avvisati anche con una telefonata.

Gettati fra le ortiche e picchiati con un bastone dagli animatori, è questo ciò che raccontano tre ragazzini tra gli 11 e i 12 anni tornati a casa da unorganizzato da una. A denunciare l'accaduto le famiglie dei ragazzi che sarebbero stati colpiti con doghe in legno perchè troppo maleducati, ilinvece dal canto suo conferma quanto accaduto ma difende gli animatori sminuendo la gravità della cosa: "".