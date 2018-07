Giappone, salgono le vittime dell'alluvione : 140 morti e oltre 80 dispersi. Forti danni economici

Forti danni anche economici per le grandi aziende come Mazda e Daihatsu Motor Co che hanno dovuto sospendere la produzione nei loro stabilimenti a Kyoto, Hiroshima e Yamaguchi. Le aziende infatti per cautelare i loro lavoratori hanno deciso per la sospensione della produzione ed essere di aiuto ai soccorritori usando tutti i mezzi necessari per liberare le vie di comunicazione.

Sale a 140 il bilancio deiin Giappone in seguito all'che ha provocato inondazioni e frane proprio a causa delle forti piogge. Sono intanto ancora più di 80 lesoprattutto ad, intanto 54 mila soccorritori sono impegnati nella ricerca dei dispersi con la speranza di trovare persone vive nei villaggi ormai sommersi, nel frattempo è ancora allerta in una ventina di prefetture mentre quelle più a rischio sono Gifu (centro), Ehime e Kochi (ovest) a causa di straripamenti di fiumi, frane e smottamenti.