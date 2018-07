Napoli : Reparto ospedale chiuso per festa, sospeso il primario Pignatelli

L'ipotesi degli investigatori è "interruzione di pubblico servizio". Anche il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha deciso di recarsi all'Ospedale del Mare : "Per un attimo ho pensato che fosse una fake news. Poi ho scoperto che purtroppo sarebbe andata proprio così. Vogliamo andare rapidamente in fondo a questa vicenda, come a tutti i casi che tolgono diritti e assistenza ai cittadini. Solo così restituiremo il prestigio che merita al Servizio sanitario nazionale e potremo difenderlo da chi ne mina la credibilità".