Cuneo : Muore a 6 anni travolto dal trattore del nonno

L'uomo è stato portato in ospedale in stato di choc, il corpo del bambino è stato trasferito in camera mortuaria a Centallo, in attesa delle disposizioni del magistrato.Sono intervenuti anche carabinieri e i funzionari dello Spresal dell’Asl Cn1, per valutare le condizioni di sicurezza del mezzo agricolo ed eventuali responsabilità.

Il piccolo A.M. è morto a 6 anninel cortile dell'azienda di famiglia - a San Biagio, una frazione di Centallo, in provincia di Cuneo. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, sul trattore c'era il nonno della piccola vittima, che nel manovrare il messo non si sarebbe accorto della presenza del nipote.