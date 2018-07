Migranti : Ue discuterà le richieste di Matteo Salvini

"Le navi delle missioni internazionali (Themis, Sophia) non devono arrivare tutte in Italia. Qualcuna sì, tutte no. Ne ho appena parlato con il presidente del Consiglio". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato dal quotidiano La Verità. Ad esempio "Sophia, missione europea e va bene. Salva le vite e va bene. Guida italiana, ne siamo orgogliosi. Ma perché gli immigrati recuperati devono per forza arrivare in Italia? Negli accordi firmati da chi mi ha preceduto, cioè dai simpatici governi del Pd, c'è scritto proprio quello. Forse non capivano".





Salvini ha quindi confermato che porrà il problema giovedì alla riunione del Consiglio dei ministri europeo in programma ad Innsbruck: "Questo sarà uno dei dossier che metterò sul tavolo. Mi toccherà fare il bastian contrario come sempre. Alzare la voce"