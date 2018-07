Silvio Berlusconi : Decreto dignità è contro le aziende e scritto da chi non ha mai lavorato

L'ex premier continua : "Questo decreto è certamente un male per le imprese, per i lavoratori, per l’occupazione, per i veri e propri drammi sociali che l’Italia deve affrontare. Ci sono 15 milioni di italiani in condizioni di povertà, dei quali quasi 5 milioni in povertà assoluta, tre milioni di giovani che non studiano e non lavorano, tre milioni di anziani che rinunciano a cure mediche indispensabili perché non se le possono permettere. Molti elettori hanno dato fiducia ai partiti dell’attuale maggioranza proprio perché speravano che facessero qualcosa per dare una risposta a questi problemi. Ora la prima risposta è arrivata, e non solo non risolve nulla, ma al contrario aggrava le difficoltà di famiglie e imprese".





Sarà impossibile per le imprese assumere : "Le imprese che volessero assumere non sono messe in condizione di farlo perché con le nuove regole ci sarebbero conseguenze insostenibili Non è un volano per creare nuova occupazione, al contrario è una zavorra. Nei nostri programmi, sui quali il centrodestra ha raccolto milioni di voti, c’è l’abolizione dell’oppressione fiscale, dell’oppressione burocratica, dell’oppressione giudiziaria".

La lettera cheha inviato alper esprimere i propri dubbi sulle leggi varate dal governo : "", ha scritto.