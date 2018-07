In Thailandia è partita l'operazione di salvataggio dei baby calciatori nella grotta

Sono iniziate le operazioni di salvataggio dei 12 calciatori e dell'allenatore della squadra dei cinghiali intrappolati da due settimane in una grotta allagata nel nord della Thailandia. Il primo ragazzo ha cominciato il percorso fatto di immersioni e passaggi difficili accompagnato da sub dei Navy Seals thai e sub super esperti venuti dall'Inghilterra. Il pool dei soccorritori è composto da 13 divers stranieri e 5 thailandesi. Sono considerati il top delle immersioni nel mondo. Il percorso d'uscita durerà non meno di 10 ore.