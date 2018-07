Francesca Sofia Novello : Io e Valentino Rossi ci amiamo...

La splendida 24enne è sexy e ha forme mozzafiato che non passano inosservate : "Con un seno come il mio è difficile lavorare come indossatrice. Forse non metterei in risalto gli abiti, non sono un appendino". La Novello è una studentessa di giurisprudenza e ha una passione sfrenata per la moda e la cucina: "Mi metto sempre io ai fornelli. Mi piace e mi riesce bene. Peccato poi che io mangi poco o nulla. Zero carboidrati. Sono sempre a dieta. Non voglio sgarrare. Perché col corpo ci lavoro. Come un'atleta. La disciplina è fondamentale".