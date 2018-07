Bassano del Grappa : trovato morto nel canale il bimbo di tre anni scomparso

Scattato l'allarme si è subito pensato a una possibile caduta nel canale che in un tratto vicino a dove sorge l'abitazione non ci sono recinzioni né parapetti. Nel punto in cui si presume sia caduto il piccolo la corrente è morto forte, questo spiega perché il cadavere è stato trovato a 5 chilometri di distanza dal luogo della scomparsa. Per favorire la ricerca del bambino, i tecnici della centrale elettrica che viene alimentata dallo stesso corso d'acqua hanno abbassato il livello dell'acqua.





La piccola vititma aveva tre anni ed era figlio di migranti della Costa d'Avorio, la famiglia abita in un alloggio all'interno di Casa Colori, una residenza allestita dai volontari a Bassano del Grappa per accogliere i migranti.

È stato trovato morto a Rosà - in provincia di Vicenza - il bambino di tre anni scomparso a Bassano del Grappa, il corpo del piccolo è stato notato nelle acque delda due operatori del Consorzio di Bonifica del Brenta, a circa 5 chilometri dalla zona in cui il piccolo era sparito. Il bimbo nato in Algeria durante la fuga dei genitori dal loro paese, era accolto in una struttura per richiedenti asilo, mentre i genitori erano in casa, entrava ed usciva dall'abitazione per giocare quando la madre non lo ha più visto.