Rete di pedofili su Facebook : Arrestato anche un diacono

Sul social Facebook scambiavano materiale pedopornografico, in alcuni casi prodotto adescando dei minorenni su internet, la Polizia postale ha arrestato due persone e denunciate altre 12. L'indagine coinvolge un aspirante diacono, pensionati, disoccupati, uno studente e un detenuto per reati analoghi, tutti ritenuti responsabili di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, e, in alcuni casi, anche della produzione.