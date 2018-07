Maltempo : tromba d'aria nel Milanese, esondato il fiume Seveso

A causa del maltempo in Lombardia sono stati sospesi i treni sulla linea Luino-Gallarate-Malpensa dove Trenord ha istituito un servizio autobus fra le stazioni di Luino e Gallarate. Ritardi fino a mezz'ora sono possibili invece sulla linea Lecco-Brescia per un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo.