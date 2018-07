Anna Tatangelo in costume su Instagram ... Patrimonio dell'Unesco

La bellissima cantante Anna Tatangelo a ha postato su Instagram una foto che non lascia spazio all'immaginazione e in poco tempo fa il giro del web. Nella foto Anna appare in tutto il suo splendore, strizzata in un costume intero rosso sgambatissimo, che mette in evidenza le gambe e il décolleté esplosivo. Il post fa impazzire i fan che commentano: «Devono nominarti patrimonio dell'Unesco».

Red is the New Black?? Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: Giu 28, 2018 at 11:53 PDT