PAOLA DI BENEDETTO : A MATTEO E A FRANCESCO VOGLIO BENE, MA ORA SONO SINGLE E FELICE.

In occasione del LOBEFALO SUMMER PARTY 2018 incontriamo la bellissima Paola Di Benedetto. La showgirl. conosciuta come la Madre Natura di Ciao Darwin, ha raccontato alcuni particolari della sua vita professionale e privata.

- Sei sempre solare e disponibile con i tuoi fan e questo ti fa onore. Come sta procedendo la tua estate?

Benissimo. Lavoro sempre e non mi posso lamentare. Amo il periodo estivo perché è ricco di eventi ai quali partecipo con piacere. Farò le vacanze a fine agosto perché ora voglio dedicarmi solo alla mia professione.





- Hai qualche progetto a cui stai lavorando e che puoi svelarci?

Beh, non posso dirvi tantissimo, anche perché sono abbastanza scaramantica. A settembre dovrei iniziare una collaborazione importante nell'ambito televisivo e incrocio le dita affinché tutto vada per il verso giusto.

- Dove ti piacerebbe trascorrere le tue prossime vacanze?

Sicuramente resterei a casa, conderando il fatto che vedo pochissimo la mia famiglia per il lavoro che faccio e approfitterei delle vacanze estive per stare con i miei cari. Se proprio dovessi scegliere una meta, andrei dove vanno tutti, Ibiza o Formentera. Adoro il mare e le belle compagnie.

- A proposito di Formentera e Ibiza, sui social gira voce che avresti visto recentemente alle Isole Baleari, Francesco Monte e tra voi sarebbe scattata una scintilla. Cosa puoi dirci in merito?

Vi dico che non è assolutamente vero e che smentisco totalmente questa notizia. Sono voci di corridoio che non hanno motivo di esistere. A Formentera non ci sono mai stata. Al momento sono felicemente single e la persona giusta non è ancora arrivata.





- Dopo la tua partecipazione all'Isola dei Famosi sei stata sottoposta ad un impatto mediatico non indifferente. Pensa che sia stato deleterio per tua persona o ti sia servito a gestire meglio i tuoi rapporti con gli altri?

Quando sono stata all'Isola sapevo di subire un impatto mediatico, ma non pesavo fosse così forte. Alle volte mi sento come se avessi il fiato sul collo, ma lo dico senza alcuna presunzione. Spesso fa molto piacere, ma nello stesso tempo, ci sono dei momenti della propria vita in cui ci si sente invasi e troppo giudicati, il più delle volte in maniera poco costruttiva. Questo fa male, ma in fondo il mondo della tv è così.

- Un pensiero a caldo su Matteo Gentili e Francesco Monte.

Sono due persone importanti che hanno fatto parte della mia vita. Matteo è stato il mio fidanzato per quattro anni e Francesco l'ho conosciuto in una parentesi particolare, come l'isola dei famosi, che non dimenticherò più. Adesso entrambi hanno preso le loro strade e sono felice per loro. Sanno bene che quando avranno bisogno di un aiuto ci sarà sempre un'amica disponibile.

***





- Durante la tua isola c'è stata qualche incomprensione con l'attrice Nadia Rinaldi. Avete chiarito o siete ancora in attrito?

Assolutamente no. Ormai quella parentesi è stata chiusa da molto tempo. Vedo Nadia quando sono a Milano e andiamo d'accordo. Spesso andiamo a cena insieme e si ride tantissimo, è una donna simpaticissima.



- Altra concorrente del reality di Canale 5 a cui eri molto legata era Rosa Perrotta. Vi sentite ancora?

Certo. Rosa è una persona meravigliosa, una carissima amica, con un carattere forte e determinato. All'Isola ci siamo comprese subito. Sono certa che continuerà il suo percorso professionale perché ha la stoffa. Adesso attendo il giorno del suo matrimonio con Pietro Tartaglione. Sarò in chiesa per festeggiare il più bel giorno della loro vita. Non vedo l'ora!



Armando Sanchez