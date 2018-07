Parma : Scomparse Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini dopo una lite con i genitori

Alla base dell'allontanamento volontario ci sarebbe stato un litigio tra le ragazze e i genitori che poi le attendevano al camping, a Marina di Altidona, dove invece le ragazze non sono tornate per la notte. I genitori hanno così deciso di rivolgersi al Commissariato di Polizia per sporgere denuncia di scomparsa.





Le due ragazze, compagne di scuola e molto legate tra loro, avrebbero portato con loro uno zainetto con alcuni vestiti e un pò di denaro. La pista privilegiata resta quella dell'allontanamento volontario.