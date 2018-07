Aggressione a Niccolò Bettarini : Fermati 2 italiani e 2 albanesi, uno legato a ultrà Inter

Milano - Sono stati individuati i colpevoli dell'aggressione nei confronti di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, accoltellato la scorsa notte mentre tentava di placare una lite. Si tratterebbe di due italiani e due albanesi, uno dei quali legato agli ultrà dell'Inter, tutti sono accusati di tentato omicidio nei confronti del giovane Bettarini. Il ragazzo legato agli ultrà avrebbe negato durante l'interrogatorio di aver colpito Niccolò che per fortuna - come dichiarato da Simona Ventura - non è in pericolo di vita nonostante le coltellate ricevute. Intanto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri che hanno fermato i quattro aggressori.