Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini accoltellato fuori dalla discoteca : non è in pericolo di vita

Il figlio 19enne di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini è stato accoltellato ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Niccolò Bettarini, già molto popolare sui social, è uscito dal locale Old Fashion alle 5 del mattino dopo una nottata con gli amici ed è stato aggredito con nove coltellate, ha riferito TgCom24.Il giovane non è in pericolo di vita. Bettarini jr. è stato soccorso in viale Alemagna e trasferito al Niguarda dove è stato operato d'urgenza.





Il 19enne con altri amici aveva trascorso la serata nel locale dove, ha precisato il gestore Roberto Cominardi a Repubblica, il sabato sera era filato liscio e senza incidenti: «Abbiamo visionato le telecamere insieme alla polizia e nelle riprese non c’è nulla che potesse far pensare o prevedere una rissa. Alla chiusura, abbiamo poi notato una lite in strada e avevo mandato la mia security a controllare, perché non vogliamo casini».

