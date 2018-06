DANIELE POMPILI: ORA PUNTO SULLA MIA FISICITA'

Daniele Pompili è tornato alla ribalta dopo un po' di tempo. Il giovane imprenditore di origini calabresi, ma ormai romano di adozione, è su tutti i giornali in seguito ad alcune dichiarazioni sulla sua passata love story con la ex gieffina Floriana Secondi. Pompili oggi è cambiato ed è sicuro di se. Non ha peli sulla lingua ed è deciso a far valere la sua personalità. Girando sui social abbiamo trovato il suo profilo Instagram. Daniele appare fisicato, prorompente e ammaliante. Corpo definito, slip attillati e pose da vero professionista, ha lasciato tutti di stucco. Per questo lo abbiamo intervistato per capire il perché di questo cambiamento repentino.

Di seguito, alcune brevi, ma interessanti, dichiarazioni:

- La tua passata love story con l'ex gieffina Floriana Secondi ètornata recentemente alla ribalta e tutti i rotocalchi se ne stannooccupando. Cosa ci dici a riguardo?

La liaison tra Floriana e me si commenta da sola. Ho fatto molto per lei, ma al momento pare se ne sia dimenticata. Fa di tutto pur di stare in tv e passa sopra ogni cosa. In una mia intervista al settimanale Nuovo (ndr), ho messo nero su bianco, esprimendo il mio dissenso nei suoi confronti, visto che ne ho le prove.

- Ti abbiamo visto dinanzi l'obbiettivo dell'attore, ora fotografo Raffaello Balzo. Com'è stata questa esperienza?

È stata una bella esperienza. È stato proprio Raffaello Balzo a contattarmi, dopo avermi visto sui social e sui giornali. Un giorno mi ha proposto di posare per lui ed io ne sono stato felice. È un bravo attore ed anche un ottimo fotografo a giudicare dalle foto che mi ha fatto.

- Floriana ti ha visto nella tua nuova veste da hot boy?

Certo, mi ha visto ed il suo pensiero e stato malizioso, ma io della sua malizia non me ne importa assolutamente, visto che ormai lei sa solo sparlare di tutto e di tutti.

- Che rapporto hai con i tuoi follower? Rispondi alle loro domande?

Ho un ottimo rapporto con quasi tutti i miei seguaci. Sono molto attivo sui social, ormai essi fanno parte della nostra quotidianità.Personalmente ci lavoro pure, perché gli sponsor mi danno spesso indumenti intimi e costumi da indossare e quindi sponsorizzare, ti lascio immaginare il motivo se guardi bene gli scatti e le story. Ebbene si, rispondo alle domande dei follower, ma solo a quelle pertinenti.

- I tuoi post su Instagram sono il più delle volte hot. Ti hannofatto mai qualche proposta indecente? Tu come hai reagito? Raccontaciqualche aneddoto.

Mi arrivano ogni giorno molti messaggi di proposte e in effetti l'avevo messo in conto, considerando le mie foto decisamente audaci. In genere ai complimenti reagisco bene, fanno piacere, a quelli volgari,che non cito ovviamente per questione di privacy, lascio scorrere. Te ne dico una: un follower mi ha scritto inizialmente complimenti, della serie quanto sei bono e così via.. e dopo un po' è sceso in proposte squallide, usando termini.., mi ti farei ..... etc.. insomma ci siamo capiti ed io ovviamente non ho risposto più.

- Come svolgi la tua giornata e come riesci a mantenere il corpo così scolpito ed ammaliante?

La mia giornata tipo e sempre piena, perché mi concentro sulla mia attività imprenditoriale. Poi, tra i lavori in tv e sui giornali e ospitate varie ad eventi, da spazio alla palestra che è la mia compagna di vita. Amo allenare il corpo e i risultati per fortuna sono evidenti.



- Oltre a Floriana Secondi, hai avuto altre storie sentimentali con donne di spettacolo. Attualmente non ti vediamo con nessuna in particolare, ma come vorresti la tua prossima partner?

In effetti ho avuto tante storie d'amore. Una su tutte con Valeria Marini, ma è durata poco. Per quanto riguarda le altre, preferisco mantenere il riserbo, altrimenti scoppierebbe l'ennesima bufera mediatica.

- Prossimi progetti? Hai qualche anticipazione da rivelarci?

A settembre torno sicuramente in tv ed in cantiere c'e un reality show, ma non posso rivelare altro. Stay tuned e ne vedrete delle belle!