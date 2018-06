Ora o Mai Più : Lisa vince ma è accusata di plagio da Loredana Bertè

La cantante allenata da Marco Masini trionfa nella prima edizione del talent condotto da Amadeus, seguita dai Jalisse al secondo posto. Lisa, nome d'arte di Annalisa Panetta, classe 1977, ha partecipato a vent'anni a Sanremo giovani, per poi tornare all'Ariston l'anno successivo, nel 1998, e classificarsi terza. Il podio sanremese le aprì le molte porte, soprattutto in Francia, ma un tumore al cervello fermò la sua carriera. Come da pronostici, ad aggiudicarsi la vittoria di “Ora o mai più”, il nuovo talent show condotto da Amadeus su Rai Uno che ha visto gareggiare tra loro cantanti un tempo all’apice del successo e poi finiti nel dimenticatoio, è stata Lisa, all’anagrafe Annalisa Panetta.





Trionfo annunciato per, ma la finale della prima edizione del talent musicale di Rai 1 ha visto scoppiare anche una polemica tra l’interprete di “” e la regina rock. Durante la finale di “” gli otto artisti in gara oltre a duettare con i loro Maestri hanno anche presentato per la prima volta dal vivo un loro inedito.Lisa ha prestanto il brano ““, una canzone ritmata e dall’inciso incalzante prodotta da Marco Colavecchio. L’ascolto del brano ha però scatenato la Maestra Loredana Bertè che ha accusato la cantante di plagio.