Maiorano Magazine: fashion show e glam party per il primo compleanno

Giovedì 28 giugno si è svolto un esclusivo evento diper festeggiare in gran stile il primo anno di vita del Maiorano Magazine presso uno dei locali più caratteristiche raffinati del capoluogo pugliese,. L’ideatore del Fashion Red Carpet pugliese,, ha scelto di celebrare questo primo e importante compleanno con unaall’insegna della creatività, del glamour e dell’Apulia Style.

Il fashion show è stato organizzato e curato nei minimi dettagli da Vincenzo Maiorano, dalla sua stimata amica Alda Matera e da tutto il Gruppo Ekò, che organizza eventi in diverse strutture e location della Puglia.



“Il Maiorano Magazine è nato da una collaborazione tra me e il web developer Nicola Pinto – afferma Vincenzo Maiorano – In questo primo anno si sono sviluppati tanti progetti, shooting, idee e collaborazioni grazie a persone meravigliose come Vanessa Sbezzo, Angela Centoducati, Domenico Giampetruzzi, Maria Barone, Luigi Scaringello, Danilo Vicenti, Claudia Cassano, Vito Luisi e tanti altri.Tanti nomi, tante identità, tanti cuori che battono all’unisono tra loro. Sonofiero del successo riscontrato attraverso quello che oggi è un progetto che si fonda su avventure, passioni,contatti, storie ed emozioni vere. Posso affermare con sicurezza – conclude Maiorano - che è stato un anno brillante e proficuo. Sono molto fiducioso e ottimista per il futuro”.



Lo show di moda è stato condotto da Mariamichela Sarcinelli. Tante giovani modelle hanno sfilato in passerella con gli outfit, le scarpe, i gioielli, i turbanti e gli accessori delle più importanti aziende della regione. Michele Palmisano e tutto lo staff di Beautè Parrucchieri si sono occupati dell’acconciatura e del make up delle modelle.



La collezione di intimo senza tempo Q.Bò un derwear ha inaugurato il fashion show barese. Il brand si caratterizza in particolar modo per design, funzionalità,comfort e tessuti di alta qualità.



Durante la seconda sfilata è stata presentata la collezione Gavi’en swimwear, che si ispira a una donna solare ed energica. Laminati e applicazioni decorative impreziosiscono il beachwear con riflessi e bagliori che riportano alla mente i tramonti. I mini abiti in popeline riscrivono il guardaroba all’insegna della leggerezza e femminilità.



Hanno sfilato in passerella anche le borse della Bottega degli Artigiani, che si distinguono per i dettagli unici e la qualità della vera pelle, impreziosite dai preziosi e ricercati turbanti di Carmela Palermo.



Poi è stato il turno delle prestigiose collezioni di alta qualità e raffinatezza di Teka Gioielli e della colorata, griffata e glamour collezione di La Flores Boutique.



La sfilata di moda si è conclusa con la presentazione della collezione di Nino Armenise, che si caratterizza per le calzature realizzate con i materiali più pregiati e Swarovski, con uno sguardo molto attento alle tendenze e alla moda in continua evoluzione.



Dopo il fashion show, la festa è proseguita fino a notte fonda con dj set, cocktail party e torta di compleanno preparata da Pasticceria Floro. Gli scatti del fashion show sono stati realizzati dal fotografo Daniele D’Alonzo. Il trailer è stato curato da Mimmo Scagliola. Un evento davvero unico e indimenticabile per gli appassionati di moda e gli addetti ai lavori.