Taglio vitalizi, la delibera Fico alla Camera : E' rivolta con il Senato, ex parlamentari adirati

Come annunciato dal presidente della Camera, il totale dei vitalizi erogati dalla Camera ammonta a 1.405 di cui 1.338 saranno ricalcolati e dunque abbassati mentre gli altri 67 non verranno ritoccati, questi ultimi riguardano i deputati che hanno versato contributi per 4-5 legislature. Roberto Fico poi spiega: “L’ammontare dei trattamenti previdenziali rideterminati ai sensi della presente deliberazione non può comunque essere inferiore all'importo del trattamento previdenziale maturato da un deputato che abbia svolto il mandato parlamentare nella sola XVII legislatura e che abbia maturato il diritto al compimento del sessantacinquesimo anno età, corrispondente a 980 euro netti mensili. Nel caso cui la rideterminazione del trattamento secondo la proposta di deliberazione sia superiore al 50 per cento di quello in godimento, il limite minimo è aumentato a 1.470 euro”.





Le nuove norme come chiarito dal presidente della Camera entreranno in vigore a novembre mentre il termine per la presentazione delle modifiche è stata fissata al 5 luglio. Fico poi conclude: “Per costruire questa proposta abbiamo collaborato con Inps e Istat, in modo da definire il ricalcolo secondo il metodo contributivo nel modo più preciso: gli ex parlamentari riceveranno quanto hanno versato. In questo modo eliminiamo un’ingiustizia. Non solo, dal ricalcolo dei vitalizi potremo risparmiare circa 40 milioni di euro all'anno. Significa 200 milioni di euro a legislatura”.





Intanto gli ex parlamentari non sono d'accordo e alla presentazione della delibera dichiarano una rivolta affermando che si tratta di una "vendetta politica" e per tale motivo hanno inviato alla Camera una diffida stragiudiziale invitando i membri a non approvare la delibera minacciando, inoltre, un'azione civile e amministrativa per danni rispetto alla quale risponderebbero personalmente e patrimonialmente ciascun membro dell’ufficio di Presidenza, compreso il presidente Roberto Fico. Nel frattempo la presidente del Senato, Elisabetta Casellati si è detta alquanto perplessa nel mettere le mani sui diritti acquisiti.

