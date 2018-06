Treviso : Rappresentante 39enne si suicida dopo che gli hanno ritirato la patente

Purtroppo dopo una festa con alcuni colleghi per la nascita del figlio di uno di loro e qualche bicchiere di troppo, è stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri in stato di alterazione, non ha superato l'alcool test ed gli è stata ritirata la patente. La patente era fondamentale per lui, gli serviva per mantenere il lavoro di rappresentante che doveva aiutarlo a risollevarsi da alcuni problemi. Il 39enne si è impiccato nella sua casa, sconvolgendo amici e conoscenti.

