Caserta, violenze e maltrattamenti su bambini dai 3 ai 5 anni all'asilo : Accusate e sospese 4 suore

I carabinieri che hanno indagato sul caso collocando le telecamere nascoste nella scuola dell'infanzia, dopo la denuncia dei genitori hanno dichiarato che la madre superiora italiana non ha partecipato ai maltrattamenti ma non li ha neppure impediti. Nelle immagini si vede chiaramente come i bambini venivano strattonati, presi a schiaffi, per i capelli e addirittura rinchiusi in stanze al buio se non si sbrigavano a mangiare, li colpivano con schiaffi e strattoni quando non erano ubbidienti.

E' di violenza e maltrattamenti su bambini dai 3 ai 5 anni, l'accusa nei confronti di 4, e lache gestivano un asilo nel casertano. Le 4 religiose sono state sospese dalle attività didattiche per 12 mesi come deciso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord.