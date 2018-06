Bolzano : Padre della piccola Hadishat evade dal carcere per cercare l'assassino di sua figlia

Stava scontando la sua pena nel carcere di Bolzano accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina quando ha saputo dell'orrenda uccisione di sua figlia di appena 7 anni a Vienna. E così questo papà è evaso dal carcere per cercare l'assassino della sua bimba, un sedicenne come scoperto dalle Forze dell'Ordine. Ora le famiglie - sia quelle della piccola vittima che del presunto omicida di origine cecena - temono la vendetta.



Il caso della piccola Hadishat, sparita l'11 maggio, ha suscitato rabbia e scalpore a Vienna per il modo atroce, la bimba infatti scomparsa mentre giocava nel parco giochi del condominio fu ritrovata il giorno dopo avvolta nel nylon e gettata in un container dei rifiuti. Le indagini accurate della polizia portarono subito all'assassino, un ragazzo di 16 anni che durante l'interrogatorio ha confessato il brutale assassinio, riferendo di aver preso la piccola di 7 anni e di averla trascinata in bagno per poi spingerla nel piatto della doccia e ucciderla a coltellate alla gola. Contro il ragazzo sono state raccolte prove schiaccianti che lo hanno incastrato, inoltre conosceva bene la vittima. Ma la polizia austriaca adesso è alla ricerca del padre della piccola, evaso dal carcere di Bolzano e diretto probabilmente a Vienna, su di lui è stato emesso un mandato di cattura internazionale. L'omicidio della piccola Hadishat ha sconvolto l'intera comunità austriaca ma non solo.