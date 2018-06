Bari : Vito Cafagna uccide il fratello Vincenzo dopo un litigio per il disordine in casa

Un terzo fratello sarebbe intervenuto per dividere i due che si sono poi spostati in un'altra stanza dove il litigio proseguito si è trasformato in tragedia. Al momento i carabinieri stanno ascoltando i testimoni per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.

Una tragedia tra le mura domestiche avvenutain provincia di Bari dove un uomo che viveva con altri tre fratelli, preso dalla follia ha ucciso uno dei tre per un motivo banalissimo: Il disordine in casa. A perdere la vita, 56 anni ucciso dal fratelloarrestato dai carabinieri per omicidio volontario. Con loro anche l'anziana madre, secondo quanto riferito dai carabinieri la vittima dormiva nella stessa stanza con altri due fratelli e la casa molto piccola era invasa da valige e abiti ovunque che avrebbero scatenato la rabbia del fratello Vito che ha cominciato a litigare col fratello Vincenzo.