Maradona ricoverato in ospedale : il post dopo il malore ai Mondiali 2018

A un certo punto, l’ex calciatore ha avuto uno sbalzo di pressione accusando dolori alla nuca, tanto che tra il primo e il secondo tempo, è stato accompagnato nel suo box e visitato dai medici, che gli hanno consigliato di abbandonare lo stadio e andare a riposare. Maradona non ne ha voluto sapere ed è rimasto a godersi lo spettacolo fino alla fine, gustandosi anche la vittoria della sua Argentina. Poco dopo sui social è stato lui stesso a voler tranquillizzare i suoi fan con un post: “Voglio solo dirvi che sto bene, che non sono e non sono stato ricoverato. Come sarei potuto andarmene? Diego ci sarà ancora per un bel po'!”

Troppe emozioni per, è accaduto dopo l'incontro dell'contro laa san Pietroburgo. Quello che ha sancito il passaggio dell'Albiceleste al secondo turno dei mondiali di Russia, dopo i primi due incontri in cui Messi e compagni avevano raccolto appena un punto. Diego Armando Maradona non poteva mancare all’importante incontro, decisivo per laagli ottavi di finale della sua nazionale, ma si è lasciato andare alle troppe emozioni ed è finito per accusare un