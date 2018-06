Daniele Bossari e la serata con l'amica misteriosa

Ma al momento del saluto sembra che fra i due ci sia un bacio: “L’ho salutata, “ciao, buonanotte, arrivederci”, durata totale 20 secondi. All’inizio, guardando le foto, mi sono messo a ridere, poi mi è venuta la rabbia di dovermi giustificare. Non c’è storia, escludiamo ogni tipo di ipotesi che non sia la realtà”. Anche la moglie Filippa è al corrente della serata : “Con Filippa abbiamo visto e abbiamo detto: “Ma di cosa stiamo parlando?”. Ora dobbiamo affrontare questa storia e dire: “Che palle!”. Da una parte mi lusinga l’attenzione, dall’altra, doversi giustificare sul nulla, non mi piace”. Qualsiasi gossip è smentito!