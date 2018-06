Antonietta Corinto suicida dopo aver allattato il figlio, il marito : Avevo chiesto di starle vicino

Il marito di Antonietta Corinto si sfoga per la tragedia della moglie : «Avevamo chiesto ai medici un permesso speciale per starle vicino. Ma non ci è stato concesso». La moglie due giorni fa si è tolta la vita buttandosi dal sesto piano del Ruggi, a Salerno, dove aveva messo al mondo il suo primo figlio, che aveva appena allattato.



Continua il marito Gerardo : «Nessuno ha avuto la bontà di dare ascolto alle nostre richieste. Ci è stato detto che mia moglie non aveva bisogno di assistenza, che era solo preoccupata per le sorti del figlio. Potevamo entrare in reparto un’ora al giorno, quella destinata alle visite»... Alla fine Antonietta è rimasta sola.