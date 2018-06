Marco Carta ricoverato in ospedale : ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi

Dopo tre giorni di silenzio social, il cantante Marco Carta ha deciso di aggiornare o sui fan che si sono allarmati nel vederlo con una flebo nel braccio, infatti, il cantante tramite un lungo post ha fatto sapere di essere stato ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti. "Sto bene. Ho avuto un imprevisto e momentaneamente non potrò dedicarmi al mio amato lavoro. Mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi del tutto ma state tranquilli"