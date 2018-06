Brescia : 16enne precipita dal 2° piano, affetto da sonnambulismo

Le forze dell'ordine intervenute hanno subito cercato di fare chiarezza e con l'aiuto dei genitori che erano a conoscenza del disturbo hanno appurato che il ragazzo non era ovviamente cosciente per cui si è trattato di un tragico incidente. Dalla ricostruzione delle forze dell’ordine il giovane soffre di sonnambulismo e proprio da sonnambulo in piena notte ha aperto la finestra che dà sul balcone, è uscito e dopo aver superato la ringhiera è caduto nel vuoto.

Dramma nella notte per un giovane 16enne che èdella propria abitazione. Il giovane affetto dasi è alzato in piena notte aprendo la finestra ed è caduto dal balcone, ora versa in condizioni gravi all'ospedale di Brescia.