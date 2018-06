I funerali del giovane chef Alessandro Narducci : L'auto che lo ha ucciso ha invaso la corsia

Fabio Feola quella sera stava tornando a casa dopo una cena tra colleghi, dopo il tragico incidente costato la vita al giovane Alessandro Narducci e alla sua amica Giulia Puleio morti sul colpo, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale, per cui non è stato possibile effettuare l'alcool test. E' atteso infatti l'esame tossicologico sia di Feola che di Narducci per chiarire la vicenda. Probabilmente, Feola che ha sempre dichiarato di procedere a bassa velocità si è sporto troppo invadendo la corsia opposta e prendendo frontalmente lo chef e la sua amica che viaggiavano sullo scooter per poi schiantarsi contro altre tre auto in sosta. «Non mi sono accorto di nulla. Ho visto il motorino spuntare all'ultimo secondo, come un'ombra, e non ho fatto in tempo nemmeno a frenare. Sono distrutto», ha dichiarato Fabio Feola durante l'interrogatorio.

Si terranno oggi i funerali del giovane chef29 anni morto in un incidente stradale con l'amica e collega 25enne, Giulia Puleio. I due viaggiavano a bordo dello scooter guidato dal giovane chef stellato quando sono stati travolti in pieno da un'auto, unaguidata dal 30enne Fabio Feola, originario di Caserta che secondo quanto accertato avrebbe invaso la corsia. Quest'ultimo è indagato per duplice omicidio stradale ed è stato interrogato dalla procura nella giornata di ieri, ma Feola ricorda a fatica quanto successo nella notte tra il 21 e 22 giugno: «», racconta durante l'interrogatorio: «».