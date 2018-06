Le Estrazioni Lotto 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 26 giugno 2018 : Ecco i numeri vincenti

Estrazioni Lotto 10eLotto e Superenalotto martedì 26 giugno 2018

BARI 30 55 45 23 54 CAGLIARI 85 16 2 40 37 FIRENZE 28 66 12 37 33 GENOVA 72 66 25 51 86 MILANO 44 62 20 56 14 NAPOLI 83 14 58 48 25 PALERMO 15 25 78 68 49 ROMA 54 23 26 62 19 TORINO 4 42 45 9 83 VENEZIA 58 61 49 53 80 NAZIONALE 29 59 73 30 11

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI 2 6 37 39 51 86 Numero Jolly 7 Superstar 32

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI 4 14 15 16 23 25 28 30 42 44 45 54 55 58 61 62 66 72 83 85 Numero Oro 30 Doppio Oro 30 55





Le estrazioni di oggi, martedì 26 giugno 2018, ecco i numeri vincenti, a seguire le quote. Ricordiamo che, dopo il "6" da 51 milioni di euro dello scorso sabato, il Superenalotto riparte da 6 milioni e 600 mila euro. I 20 numeri del 10eLotto sono legati al Lotto, per comporre la serie vengono considerati i primi numeri estratti o, se ci sono duplicati, i successivi estratti di ciascuna ruota, Nazionale esclusa.