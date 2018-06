Rimini : Padre denunciato per uno schiaffo al figlio che fuma uno spinello

Il minorenne era stato portato in caserma per l'identificazione e l'eventuale segnalazione amministrativa e il padre era stato avvisato dai militari. Lo schiaffo del genitore non ha provocato nulla di serio al ragazzo, che si è ritrovato con la guancia arrossata, ma l'uomo è stato lo stesso denunciato dai carabinieri.

