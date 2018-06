Elena Santarelli magrissima... fan preoccupati : cosa ha svelato sulla sua salute

Elena Santarelli si è concessa qualche giorno al mare e dopo le tante preoccupazioni degli ultimi mesi, un po’ di relax è più che meritato. Ma le foto che la ritraggono in bikini stanno facendo preoccupare i suoi fan. In effetti, Elena Santarelli che ha sempre vantato una forma fisica perfetta, oggi in spiaggia appare piuttosto dimagrita. Colpa dello stress e del difficile momento che la sua famiglia sta vivendo, da quando al figlio è stato diagnosticato un tumore.



Il fisico, evidentemente ne risente, ed è lei stessa che, rispondendo ad alcuni utenti allarmati dalla sua eccessiva magrezza, spiega: “Io mangio, bene ma mangio. Solo che il mio corpo non risponde ora”. Dopo lo smarrimento iniziale, Elena ha iniziato ad affrontare con determinazione il lungo percorso verso la guarigione del piccolo Giacomo: “Non ho la palla magica per dire che tutto finirà nel migliore dei modi senza piccoli intoppi di percorso ma non posso intossicarmi il cervello di pensieri troppo negativi...”