iPhone 6, 6S e 7S: Un bug in iOS 11.4 porta problemi alla fotocamera

iOS 11.4

Arrivano nuovi problemi per, molti utenti si stanno lamentando di un bug veramente fastidioso suche colpisce la fotocamera. Arriva un nuovo bug per, dopo quello che, ne arriva un altro molto fastidioso, in questo momento molti utenti si stanno lamentando sul sito di supporto Apple, di un

Questo bug, quando si apre l' app, porta un blocco con lo schermo nero, come potete vedere nell' immagine, non permettendo il suo corretto funzionamento.

Apple è già a corrente del problema e quindi sicuramente si appresterà a risolverlo con un nuovo aggiornamento software, sicuramente con iOS 11.4.1.