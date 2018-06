Migranti/ Malta contro Toninelli : L'Italia è disumana

Anche il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha lanciato accuse il governo maltese: "La disumanità di Malta è lo specchio dell'atteggiamento dell'Europa. La Lifeline è ferma nelle acque SAR dell'isola e in grande difficoltà, con un carico di oltre 230 migranti a fronte di una capacità di accoglienza in sicurezza di circa 50 persone. Nessun altro Paese sta coordinando le operazioni, dunque le responsabilità maltesi sono ancora maggiori".

Ma da Malta è arrivata la risposta al ministro dei Trasporti: "Fino a quando la #Lifeline è stata nella zona #SAR di Libia e vicino al Italia (Lampedusa) solo silenzio da parte di DaniloToninelli. Poi se n'è ccorto all"improvviso quando la nave ha attraversato la SAR di #Malta. Perchè non sono stati messi in porto subito dal" #Italia come sta chiedendo a #Malta? Questa è la vera disumanità".