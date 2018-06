Emanuele Selci in ospedale per un mal di testa : muore in ambulanza

Emanuele era titolare del Bar Steccò nel paese inj provincia di Frosinone, aveva due bambini che lascia insieme alla sua compagna. La morte potrebbe essere dovuta ad una meningite da streptococco, quindi non contagiosa tanto che non è stata ordinata alcuna profilassi. L'esame autoptico chiarirà le cause.

Il 37enne Emanuele Selci è morto lasciando sotto choc la comunità didopo che Venerdì sera aveva accusato un forte, verso le 24.00, però, è andato a farsi visitare all'ospedale di. Sabato pomeriggio, persistendo il dolore, i medici hanno deciso il trasferimento a Roma. Emanuele è venuto a mancare in ambulanza mentre era in viaggio verso lo "".