LUCIA ORLANDO & FILIPPO CONTRI (GF15) OSPITI A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE "NON SUCCEDERA' PIU' " DI GIADA DI MICELI PARLANDO DELLA LORO STORIA D'AMORE FUORI DAL REALITY , E SU UNA PROBABILE CONVIVENZA DA SETTEMBRE FILIPPO DA' IL SUO BENESTARE MENTRE LUCIA AFFERMA CHE ....I DUE AFFRONTANO ANCHE LA QUESTIONE SUL PRESUNTO TRADIMENTO CON PATRIZIA BONETTI
LUCIA ORLANDO & FILIPPO CONTRI (GF15) : PER ORA NON CONVIVIAMO MA A SETTEMBRE CI SARA' UNA NOVITA' ..
LUCIA ORLANDO & FILIPPO CONTRI (GF15) OSPITI A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE NON SUCCEDERA' PIU' ...
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LUCIA ORLANDO
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore - Immagini e foto presenti sono a scopo esemplificatico
Clicca qui e commenta questo post!