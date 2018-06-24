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LUCIA ORLANDO & FILIPPO CONTRI (GF15) : PER ORA NON CONVIVIAMO MA A SETTEMBRE CI SARA' UNA NOVITA' ..

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LUCIA ORLANDO & FILIPPO CONTRI (GF15) OSPITI A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE NON SUCCEDERA' PIU' ...
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LUCIA ORLANDO & FILIPPO CONTRI (GF15) OSPITI A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE "NON SUCCEDERA' PIU' " DI GIADA DI MICELI PARLANDO DELLA LORO STORIA D'AMORE FUORI DAL REALITY , E SU UNA PROBABILE CONVIVENZA DA SETTEMBRE FILIPPO DA' IL SUO BENESTARE MENTRE LUCIA AFFERMA CHE ....I DUE AFFRONTANO ANCHE LA QUESTIONE SUL PRESUNTO TRADIMENTO CON PATRIZIA BONETTI
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