Morto Vinnie Paul : Addio al batterista e fondatore dei Pantera

Nato in Texas, fondò i Pantera con suo fratello, il chitarrista “Dimebag” Darrell Abbott e al bassista Rex Brown nel 1981. I primi anni della band erano stati molto derivativi musicalmente, con chiari riferimenti hair e glam metal.





Poi con l'entrata alla voce di Phil Anselmo, il gruppo è riuscito a diventare una pietra angolare del metal anni 90, grazie a un nuovo suono ipnotico e profondo, affrancandosi da modelli come Slayer e Metallica con dischi come "Cowboys from hell", "Vulgar display of power" e "Far Beyond Driven". I Pantera si sciolsero nel 2003 per una frattura tra i fratelli Abbott e Anselmo.





Paul e Darrell non si fermarono, formando i Damageplan. Dimebag Darrell venne assassinato sul palco da un fan squilibrato nel dicembre 2004. Due anni più tardi Paul formò la superband Hellyeah con cui ha pubblicato cinque album.