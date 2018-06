Incidente Belvedere Posillipo : Auto precipita, 4 ragazzi feriti. Sono gravi

L'auto, forse a causa della forte velocità, stava percorrendo via Posillipo in salita, quando per cause ancora ignote è finita contro la ringhiera che non ha retto e si è piegata sotto il peso dell'urto, i quattro occupanti, due donne e due uomini, sono stati estratti e portati in gravi condizioni in ospedale.

